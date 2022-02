Jayson Tatum ha approfittato della presenza in città dei suoi Duke Blue Devils — vincenti sul campo di Boston College — per incontrare i nuovi membri della sua alma mater tra cui Paolo Banchero, decisivo con 16 punti e 14 rimbalzi per la vittoria dei suoi. L’All-Star dei Celtics ha incoronato l’azzurro, pronosticando per lui la prima scelta assoluta al Draft

Alla quarta partita in appena otto giorni, i Duke Blue Devils hanno avuto bisogno di un secondo tempo in cui sono andati prima a +15 e successivamente a +18 con un parziale di 11-0 per avere ragione di Boston College, facendo pesare la propria superiorità atletica. Il miglior realizzatore per la squadra di coach Krzyzewski è stato ancora una volta Paolo Banchero, autore di 16 punti con 14 rimbalzi e 3 assist (7/14 al tiro e 2/2 ai liberi in 34 minuti) per mantenere il primo posto nella ACC e continuare a puntare a un seed numero 1 in vista del torneo NCAA del prossimo mese (11-3 il record nella conference, 21-4 in stagione). Soprattutto lo hanno fatto davanti agli occhi decisamente interessati di 15 scout NBA e di Brad Stevens, capo della dirigenza dei Celtics, e quelli da tifoso di Jayson Tatum, che si è piazzato dietro la panchina di Duke per incitare la sua alma mater. Dopo la partita l’All-Star dei Celtics si è intrattenuto con Banchero, come testimoniato dall’account Twitter della squadra, e ha ripreso le foto di loro due mentre parlano pronosticando per lui la prima scelta assoluta al prossimo Draft.