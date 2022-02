NBA Sundays: Boston-Atlanta alle 20 su Sky Sport

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS (IL TABELLINO)

La presentazione della sfida tra Boston Celtics e Atlanta Hawks

Sette vittorie in fila e nove nelle ultime dieci gare hanno cambiato la prospettiva dei Celtics in una stagione partita con il piede sbagliato, ma raddrizzata strada facendo grazie alle giocate di Jayson Tatum - non a caso tornato a essere indicato come All-Star - e Jaylen Brown; la base da cui Boston ha deciso di ripartire per l’ennesima volta, anche dopo un mercato che ha portato in squadra un giocatore molto interessante come Derrick White da San Antonio e una vecchia conoscenza come Daniel Theis sotto canestro. Il cambio di passo però è arrivato prima di tutto a livello difensivo per un gruppo che aveva mostrato crepe preoccupanti in autunno poi sanate strada facendo: il risultato è che Boston nel giro di un mese si ritrova a ridosso della zona playoff e, in maniera non pronosticabile qualche settimana fa, addirittura davanti ai Brooklyn Nets. La post-season insomma diventa non solo un obiettivo per i Celtics, ma una potenziale occasione per provare a mettere in difficoltà le big della Eastern Conference.