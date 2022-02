Neanche il tempo di cominciare a godersi l’arrivo di un giocatore del livello di Norman Powell e già i Clippers devono farne a meno. In questa stagione martoriata dagli infortuni per i losangeleni si è aggiunto il problema rimediato dal giocatore appena arrivato dieci giorni fa dai Portland Trail Blazers insieme a Robert Covington in cambio di Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson e una seconda scelta al Draft 2025. Nella sconfitta subita per mano dei Dallas Mavericks in cui ha segnato 19 punti in 34 minuti, Powell ha sentito un dolore al piede sinistro per quello che era stato inizialmente diagnosticato come una distorsione all’alluce. Gli esami a cui si è sottoposto Powell hanno però evidenziato una frattura all’osso sesamoide del piede sinistro: i Clippers per il momento hanno deciso di non procedere con l’operazione chirurgica, ma i suoi tempi di recupero sono indefiniti.