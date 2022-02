Dopo due anni in cui è stato costretto a restare fuori per aver violato il programma antidoping e che proibisce l’utilizzo di diverse sostanze ai giocatori NBA (sottoscritto in accordo anche con la NBPA), Tyreke Evans torna ufficialmente a essere disponibile per poter rimettere piede in campo. Dal prossimo venerdì, con l’inizio della pausa per l’All-Star Weekend, il giocatore di 32 anni potrà sottoscrivere un nuovo contratto: considerato da diversi osservatori in ottime condizioni, Evans probabilmente inizierà a tenere alcuni workout nei prossimi giorni per le franchigie che potrebbero aver bisogno di lui: un giocatore da 15.7 punti, 4.8 rimbalzi e 4.6 assist di media nelle 594 gare NBA disputate. Evans è stato il primo giocatore a essere sospeso per poi tornare a disposizione delle squadre dai tempi di Chris Birdman Andersen che rientrò nella Lega nel 2008. Quarta scelta assoluta al Draft 2009, Rookie dell’anno la stagione successiva con la maglia dei Sacramento Kings (con cui ha giocato fino al 2013), per poi passare a New Orleans, Memphis e infine Indiana: quale sarà la prossima tappa della carriera di Evans? I nomi che circolano al momento sono principalmente due: i già citati Kings - che sarebbero per lui un ritorno al passato - e i Lakers, che invece hanno bisogno di una scossa e di una mano per provare a rilanciare una stagione finora complicata.