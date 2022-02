La prima convocazione della carriera in un All-Star Game non dovrebbe essere una notizia da poco per qualsiasi giocatore. A sentire il coach di Cleveland J.B. Bickerstaff, però, non è bastato neanche questo annuncio (arrivato per il forfait di James Harden) per distrarre Jarrett Allen dalla sua grande passione: i videogiochi. Bickerstaff ha raccontato infatti che Allen non riusciva a mettere in pausa e quindi smettere di giocare all'ultima versione del gioco dei Pokémon, 'Leggende Pokémon: Arceus', anche quando è andato a parlargli della convocazione alla partita delle stelle. "Si è fermato un secondo, ma è subito tornato a giocare", ha spiegato l'allenatore. Non è la prima volta che il lungo ex Brooklyn fa parlare di sé in relazione ai videogames. Uno dei suoi preferiti è 'The Legend of Zelda', e ogni volta che segna un canestro nelle partite in casa gli altoparlanti dell'arena di Cleveland trasmettono il suono caratteristico del videogioco. Anche Nikola Jokic, come ha raccontato lui stesso, aveva accolto la notizia della titolarità all'All-Star Game alzando a malapena la testa mentre stava giocando ai videogame (forse Counter-Strike, a cui spesso gioca online con Luka Doncic e Nikola Vucevic). Solo che per Jokic è la normalità, mentre per Allen si tratta della prima convocazione in carriera. Ma se non si può mettere in pausa, si sa, tutto il resto viene dopo.