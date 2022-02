Lo Speciale All-Star Memories su Sky Sport NBA

In occasione dell’All-Star Game, Mauro Bevacqua ci porta indietro nel tempo per ripercorrere la storia del weekend delle stelle, che torna a Cleveland a 25 anni di distanza per celebrare il 75° compleanno della NBA. Un viaggio nella memoria da non perdere con primo passaggio alle 19:15 su Sky Sport NBA, in programmazione e on demand dai giorni successivi

Quando c’è un anniversario importante, la NBA torna a Cleveland. A 25 anni di distanza dall’All-Star Game del 1997 quando vennero celebrati i 50 più grandi giocatori di tutti i tempi, la lega di pallacanestro più famosa del mondo riunisce le sue stelle più splendenti di nuovo nell’Ohio in occasione del suo 75° compleanno, scegliendo la casa dei Cavaliers per il 71° All-Star Game. Già, perché la partita delle stelle è un’invenzione del 1951, proseguendo poi anno dopo anno come appuntamento fisso nel calendario della stagione NBA per celebrare i suoi giocatori più importanti in una tre giorni tutta da vivere. Proprio per celebrare il weekend delle stelle, Mauro Bevacqua ci porta a fare un giro sul viale dei ricordi, partendo dalle origini dell’All-Star Game per arrivare ai giorni nostri, toccando non solo gli avvenimenti sportivi come la gara delle schiacciate o quella del tiro da tre punti, ma anche il contorno di show e spettacolo che sono cruciali per l’All-Star Weekend. Uno speciale da vedere e rivedere su Sky Sport NBA, disponibile in programmazione da oggi (primo passaggio in onda alle 19:15) e anche on demand su Sky.