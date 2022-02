A dare la notizia è coach Carlisle a fine partita in conferenza stampa: Tristan Thompson lascerà i Pacers nelle prossime ore e firmerà un nuovo contratto con i Chicago Bulls. Il veterano, arrivato in squadra la scorsa settimana all’interno della trade che da Sacramento ha portato nel roster della franchigia di Indianapolis Tyrese Haliburton e Buddy Hield, ha giocato con impatto le ultime quattro gare - raccogliendo addirittura 17 punti nel match contro Washington: “Non possiamo fare altro che ringraziarlo per ciò che ci ha garantito in questa manciata di giorni che è stato con noi: ha portato in spogliatoio un livello altissimo di professionalità, facendo sempre un lavoro eccellente. Non mi preoccupo di fare un annuncio del genere perché so che sta per accadere: non c’è niente di sbagliato nel dire la verità. Lo faccio perché Thompson merita il nostro ringraziamento”. Un esempio e parole di stima che hanno fatto felice Thompson, che in stagione aveva disputato 30 partite con Sacramento raccogliendo quattro punti e quattro rimbalzi di media in 15 minuti d’utilizzo.