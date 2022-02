La questione Kyrie Irving rischia di avere un peso non indifferente sugli equilibri della stagione NBA, perché la sua presenza o meno in campo per le partite in casa — attualmente impedita da un’ordinanza della città di New York che impone la vaccinazione contro il Covid-19 per poter entrare nelle arene, tra cui il Barclays Center dove giocano i Nets — cambiano le chance di titolo di Brooklyn. Su questo tema è tornato a esporsi anche il commissioner della NBA Adam Silver, che in onda su una trasmissione di ESPN ha detto la sua: "La stranezza della legge di New York è che si applica solo ai giocatori in casa" ha detto. "Se l’idea è quella di proteggere tutte le persone nell’arena, per me non ha senso che un giocatore non vaccinato della squadra in trasferta possa giocare al Barclays Center ma uno della squadra di casa no. E per questo secondo me dovrebbero dare un’occhiata all’ordinanza". Silver ha detto che la sua preferenza era quella che la vaccinazione fosse imposta a tutti i giocatori, richiesta che però è stata ritenuta inammissibile dalla NBPA (l’associazione giocatori), per quanto il 97/98% dei giocatori NBA sia vaccinato e la stragrande maggioranza abbia ricevuto la terza dose. "La mia visione personale è che tutti dovrebbero essere vaccinati con terza dose, ma riesco ad immaginare uno scenario in cui il sindaco Eric Adams, che non era in carico quando è entrata in vigore quest’ordinanza, possa decidere di cambiarla dicendo che non è più necessario l’obbligo vaccinale, in particolare uno che tocca solo i giocatori di casa".