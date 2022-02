Embiid (42 punti) batte Giannis, Doncic domina

7/9

MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 120-123 | In attesa dell’esordio di James Harden in maglia Sixers, Philadelphia si gode una meritata vittoria in volata in trasferta contro Milwaukee - riprendendo per i capelli un match in cui gli ospiti sciupano 15 lunghezze di vantaggio e si aggrappano nel finale a Joel Embiid; sempre più MVP di una regular season in cui sta dominando sia in attacco che in difesa (con tanto di canestri decisivi negli ultimi 3 minuti di gioco). Philadelphia sale così al 3° posto a Est - di un’unghia davanti ai campioni NBA in carica

