Nella notte gli Heat hanno ottenuto una convincente vittoria sul campo dei Pacers, arrivata nonostante l’assenza di Jimmy Butler, fermo per un problema alla caviglia destra. La stella di Miami, però, era presente sugli spalti e non si è fatta sfuggire l’occasione per scherzare con il compagno Nikola Jovic, in campo con una maschera protettiva. E il battibecco ironico tra i due è proseguito anche dopo la partita

Che a Jimmy Butler piaccia scherzare, almeno quando non si tratta di dover vincere le partite, è cosa nota. La stella di Miami, infatti, è nota tra le altre cose per i look eccentrici sfoggiati durante il tradizionale Media Day di inizio stagione, anche se lo scorso ottobre ha insolitamente tenuto un profilo basso alla presentazione della squadra, e per le sue imprese spesso bizzarre lontano dal campo da basket. Forte di amicizie con atleti di altre discipline e che in teoria non avrebbero granché a che spartire con la NBA come Neymar e Carlos Alcaraz, Butler, personaggio che ormai da anni rompe gli schemi della classica superstar dello sport americano, da sempre gradisce molto avere almeno un compagno con cui condividere su base quotidiana la sua indole ironica. E se per diversi anni quel compagno è stato Max Strus, con cui Butler era solito salutarsi mostrando il dito medio e ricevendo in cambio lo stesso trattamento e ora in forza a Cleveland, ora l’ex Bulls e Sixers pare aver trovato un nuovo partner con cui condividere trovate come quella della notte appena trascorsa.