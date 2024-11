All-Star Game, in cantiere una nuova formula

Dirigenti NBA, giocatori, allenatori e altri addetti ai lavori si sono incontrati per discurtere di come rilanciare la partita delle stelle, da anni oggetto di critiche per la totale mancanza di agonismo che l'ha resa sempre meno interessante. La formula trovata sarebbe quella del torneo a quattro squadre, invece della classica gara secca Est contro Ovest

Sono anni che si discute del declino dell'All-Star Game, cercando di trovare possibili formule per rilanciare una partita diventata quasi stucchevole per la totale assenza di agonismo tra i giocatori. Nel 2018 è stata varata la formula dei due capitani, con conseguente Draft per cercare di creare più attenzione sull'evento (eliminando per qualche stagione anche la classica divisione Est contro Ovest). Ma la trovata non ha sortito effetto alcuno sulla partita in sé, e l'anno scorso si è toccato forse il punto più basso con un 211 a 186 finale in cui non si è mai visto nemmeno un accenno di difesa. E da lì si sono intensificate ulteriormente le critiche e le voci di una possibile 'rivoluzione'.