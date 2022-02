8/16

LE PAROLE A THE ATHLETIC | James ha reso palese la sua insoddisfazione parlando con Jason Llyod di The Athletic, il beat writer che ha seguito i Cavs nel suo secondo quadriennio in Ohio, lanciando dei messaggi ad hoc verso la dirigenza. Il primo è stato: “La porta non è chiusa” a un ritorno ai Cleveland Cavaliers, aggiungendo che “Non sto dicendo che tornerò a giocare perché non lo so. Non so cosa mi riserva il futuro e non so neanche quando sarò libero”