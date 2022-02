Zion Williamson potrebbe cambiare squadra

La stagione di Zion Williamson - la sua terza in NBA - non è neanche cominciata e probabilmente mai inizierà. Il piede operato in estate continua a provocare dolore al giocatore, e il suo rientro in campo è stato via via rimandato, diventando sempre più improbabile. New Orleans, lontana dalla corsa playoff era pronta ad attenderlo pienamente recuperato per l'inizio del prossimo anno, ma potrebbe non essere così. Gli ultimi rumors di mercato che arrivano dagli Stati Uniti dicono infatti che Zion potrebbe cambiare maglia, in una tendenza sempre più presente nella lega che vede le star 'scontente' forzare la propria cessione nonostante i contratti. Williamson ha infatti ancora un anno di contratto con New Orleans e dall'estate successiva (2023) - come accade quasi sempre per le scelte al Draft di primissima fascia - potrebbe firmare un'estensione al massimo salariale per altri cinque anni. In alternativa potrebbe firmare un contratto ponte di un anno e diventare free agent l'anno successivo. Ma si sa che - viste anche le ultime vicende come quella che ha coinvolto James Harden e Ben Simmons - i vecchi schemi, almeno per le superstar, stanno saltando. Howard Beck di Sport Illustrated scrive che i team executive della NBA stano già scandagliando la lega a caccia di stelle insoddisfatte per cercare di forzare degli scambi e portarle nelle proprie franchigie. Il primo nome di questa lista sarebbe proprio quello di Zion Williamson, che ha già dato più volte segnali di insofferenza rispetto alla permanenza a New Orleans e vorrebbe un palcoscenico più prestigioso e una squadra più competitiva per il suo futuro.