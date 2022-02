JJ Redick ha potuto conoscere Zion Williamson da vicino, giocando quasi due stagioni insieme alla prima scelta al Draft 2019 a New Orleans. E l'opinione che si è fatto, anche alla luce dell'atteggiamento di Williamson (visto ora da fuori) durante questa stagione in cui non ha mai messo piede in campo, non è certo positiva. "Quando pratichi uno sport di squadra - ha spiegato Redick - hai la responsabilità come atleta di essere completamente coinvolto nel tuo lavoro, completamente coinvolto con i tuoi compagni, completamente coinvolto nella gestione del tuo corpo. Questa è la tua responsabilità, e da Zion non la abbiamo vista. Io ero un suo compagno di squadra - ha sottolineato Redick - e posso descriverlo come un compagno di squadra distaccato, e questa è un'affermazione precisa. Questo è un modello di comportamento che con Zion stiamo vedendo ancora e ancora. Durante il suo anno da rookie ho affrontato con lui questi argomenti davanti alla squadra". L'ex giocatore dei Pelicans ha poi commentato le parole di CJ McCollum, che ha raccontato come non abbia mai parlato con Williamson da quando è arrivato a New Orleans. "Anche questo mostra una totale mancanza di coinvolgimento nella squadra, nell'organizzazione e nella città. Posso capire che è infortunato e lontano dalla squadra, ma è appena arrivato uno dei migliori giocatori della lega, un ragazzo che dovrebbe fare coppia con te. Allunga almeno una mano e dì: 'Ciao'. Ok - ha riconosciuto Redick - quando è stato in campo è stato fantatstico, al 100%. È fantastico da guardare. Non c'è nessuno che possa fare quello che fa lui su un campo da basket. Ma come compagno di squadra... c'è un modello di comportamento da seguire, devi essere completamente coinvolto con la squadra. Il fatto che non sia così è preoccupante".