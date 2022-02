Il giocatore dei Knicks non tornerà più in campo nelle 25 partite che restano da disputare in una regular season deludente per lui e per la squadra di New York: l’obiettivo è quello di tornare in condizione in vista dell’estate in cui dovrà andare a caccia di un contratto con una nuova franchigia (a cifre certamente inferiori)

I New York Knicks e Kemba Walker hanno trovato un accordo che porterà il quattro volte All-Star a restare in panchina per il resto della stagione, permettendo a lui di lavorare fisicamente per preparasi al meglio al 2022-23. Stando a quanto dichiarato dalla squadra di New York in un comunicato, i Knicks sottolineano la loro vicinanza al giocatore: “Continuiamo a supportare la decisione di Kemba: il suo successo a lungo termine sul parquet resta la nostra priorità”. Il giocatore di 31 anni arrivato dai Thunder la scorsa estate non ha ancora mai convinto ed è stato costretto più volte a fermarsi negli ultimi mesi - non tanto e non solo per ragioni fisiche. Walker è in scadenza di contratto e potrà così iniziare a lavorare in vista di un nuovo accordo (probabilmente lontano da New York), mentre i Knicks dovranno fare i conti anche con l’assenza di Derrick Rose in un amaro finale di regular season senza grandi prospettive playoff.