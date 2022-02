Un weekend indimenticabile per Karl-Anthony Towns - protagonista in una tre giorni che lo ha visto vincere la gara del tiro da tre punti fissando il record di 29 nel giro finale. Ha aggiunto poi nove punti in 14 minuti trascorsi sul parquet nella partita delle stelle, a margine della quale ha riso e scherzato con tutti - Michael Jordan compreso, che ha dimostrato di ricordare bene le sue prestazioni. Arrivato di corsa a salutare Doncic (che da poco ha firmato per una partnership con il Brand Jordan), MJ si è fermato a parlare anche con KAT, spuntato lì di fianco prima di sentirsi dire: “Ricordo bene cosa hai fatto contro la mia squadra, ho visto quello che hai combinato: F**k you!”. Lo racconta lo stesso Towns commentando il video della scenetta, esaltato dal fatto che MJ avesse davvero vissuto come una questione “personale” (frase diventata un mantra dopo “The Last Dance”) i suoi 39 punti e 15 rimbalzi messi a referto nella vittoria per 126-120 all’overtime contro Charlotte lo scorso 15 febbraio. Anche da proprietario, Jordan non accetta la sconfitta.