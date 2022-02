In quanto a debutti, James Harden ci aveva già abituato bene e a Philadelphia ha soltanto confermato quanto di buono fatto nella prima partita della sua carriera con una nuova maglia sia a Houston che a Brooklyn. “Non so perché i media mi definiscono un pessimo compagno di squadra: guardano solo a quello che è successo in fase di mercato nelle ultime settimane, ma non capiscono che sono situazioni che capitano. Io ho sempre fatto scelte cercando di trovare la strada migliore per la mia carriera e per la mia felicità personale, nulla più”. Anche questa volta le cose non sono cambiate: 27 punti, 12 assist e 8 rimbalzi nel comodo successo contro Minnesota - ennesima conferma di come, soprattuto nel suo caso, ambientarsi non sia certo un problema a livello offensivo dopo che con Houston aveva trovato 37 punti e 14 passaggi vincenti all’esordio, mentre con Brooklyn nel gennaio 2021 ne aveva messi a referto 32 con 14 assist e 12 rimbalzi. Insomma, l’emozione per l’esordio non gli ha mai fatto perdere mira ed efficacia.