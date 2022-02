Il giocatore dei Clippers - fuori da dicembre a causa dei problemi al legamento del gomito del braccio destro - si è sottoposto a esami di controllo nelle scorse ore: l'infortunio sta rientrando, ma il ritorno in campo non è ancora in calendario. Stagione finita anche per Paul George?

Il legamento del gomito di Paul George continua a fare progressi, il giocatore “sta decisamente meglio”, ma la guardia dei Clippers ha bisogno di più tempo per recuperare: queste le parole di coach Ty Lue a margine del derby vinto contro i Lakers. Questi i risultati dell’esame fatto nelle scorse ore al braccio destro (quello di tiro dell’ex All-Star ex Pacers e Thunder), che non ha ancora fissata una data per il suo rientro e che potrebbe restare indisponibile anche qualora i Clippers riuscissero a qualificarsi per i playoff. “Ha bisogno di altro tempo e noi non possiamo che essere felici dei progressi. La cosa più importante resta la sua salute”. Dopo i problemi riscontrati contro Portland lo scorso 6 dicembre, George è rimasto fuori per due settimane - saltando cinque partite prima di tornare sul parquet per due sfide che hanno definitivamente compromesso la mobilità del suo gomito e confermando con esami più approfonditi il problema al tendine. In tutti i lavori svolti in palestra nelle ultime settimane, George ha continuato a tirare utilizzando la mano sinistra - a conferma del dolore ancora presente al suo braccio di tiro. Tornare in campo è un obiettivo, ma fissare un’eventuale data appare affrettato.