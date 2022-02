NBA Saturdays: Detroit-Boston LIVE su Sky Sport

La presentazione della partita

Jayson Tatum viaggia a quasi 26 punti di media, Derrick White è entrato nel migliore dei modi in rotazione, Daniel Theis è tornato a dare una mano sotto canestro e i Celtics hanno messo a punto gli insegnamenti dei primi mesi di regular season per confermarsi come la miglior difesa della stagione. Nell’ultimo mese i dati sono impressionati e contro gli spuntati Detroit Pistons potrebbe arrivare ulteriore conferma della bontà del lavoro di squadra Celtics, contro un Cade Cunningham che resta una delle poche speranze di una franchigia in piena fase di ricostruzione (e che non punta a vincere nell’immediato). Boston invece deve vincere eccome, risalita al sesto posto a Est e nel pieno della corsa per evitare il play-in e conquistare così il piazzamento migliore e l’accoppiamento meno complicato da affrontare dal prossimo aprile. Una partita dal pronostico segnato? Non così in fretta: l’unica sconfitta dei Celtics nel mese di febbraio è arrivata proprio contro i Pistons, capaci di vincere in volata meno di 10 giorni fa per 112-111 sul campo dei biancoverdi.

In ogni caso nelle ultime 10 partite i Celtics sono diventati una vera e propria corazzata: 9-1 di record, oltre 116 punti di media segnati (grande segnale per una squadra che alle volte fatica a trovare il fondo della retina), concedendone soprattutto meno di 97. Una franchigia lanciata verso i playoff grazie ai canestri delle due stelle e in uno speciale momento di forma - senza giocatori infortunati e problemi di sorta: i Pistons riusciranno a mettersi di nuovo di traverso? Lo scopriremo in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.