Dopo gli esami delle scorse ore, l’esito purtroppo per i Lakers non è stato quello sperato: il piede di Anthony Davis non è ancora guarito, anzi richiede almeno altre quattro settimane di riposo e lavoro di fisioterapia prima di capire se e quando potrà tornare in campo. Una complicazione ulteriore in una stagione già in salita per i gialloviola, lontani ben sette partite dalla zona di classifica che porta direttamente ai playoff e soprattutto fortemente disfunzionali nei 48 minuti sul parquet (come dimostrano le continue sconfitte incassate). Davis ha da poco lasciato le stampelle e fatica nel muoversi con fluidità: “Lo abbiamo visto andare in giro dopo gli esami in maniera molto cauta per evitare ogni tipo di sforzo: sarà un lungo percorso di riabilitazione”, aggiunge coach Vogel, consapevole di non poter fare affidamento su di lui. Nel miglior scenario possibile - quello in cui tra quattro settimane AD si ritrova a essere in piena forma - il n°3 gialloviola salterà almeno altre 11 partite; troppe per una squadra che vuole rimontare e che a questo punto deve iniziare a ragionare già in ottima play-in. Una scalata molto lunga per chi lo scorso ottobre sperava di giocarsi il titolo NBA.