NBA Sundays: Phoenix-Utah LIVE su Sky

Il racconto del primo tempo

DeAndre Ayton e Rudy Gobert si scambiano vicendevolmente stoppate nei primi due possessi della partita, poi a sbloccare la partita è il primo tiro a segno dall'arco di Cam Johnson. Ayton poi firma un parziale personale di 5-0 con un bel lavoro sotto canestro e una tripla in transizione per l'8-0 che costringe coach Snyder al primo timeout della partita. I Jazz segnano il loro primo canestro con una tripla ma Phoenix continua a spingere sull'accelleratore e trova il primo vantaggio in doppia cifra della partita sul 13-3, mantenendolo a suon di canestri per il 20-10 dopo cinque minuti di gara. È però il tiro da tre punti a rimettere in partita Utah, in particolare un Donovan Mitchell da 3/3 dall'arco con un gioco da tre punti su fallo di Devin Booker, che dall'altra parte comincia a martellare dalla media distanza. La partita si riaccende col duello Hassan Whiteside-JaVale McGee, che si scambiano vicendevolemente schiacciate in testa per alzare ulteriormente il livello di una partita giocata ad altissimi ritmi da entrambe le squadre.