In attesa del Draft 2022 che lo vedrà sicuramente tra i protagonisti, Paolo Banchero conquista un altro primato personale diventando il primo giocatore di college in attività a comparire in NBA 2K22: a seguito dell’accordo stipulato a settembre dal talento di passaporto italiano con la 2K Sports, Banchero diventa così uno degli uomini copertina del gioco

NBA 2K sta diventando, nel corso degli anni, riferimento per gli appassionati e per i tanti giovani che si avvicinano al mondo NBA e che vivono la pallacanestro anche attraverso i videogiochi: la trasposizione di ciò che si vede in campo, delle aspettative riposte nelle superstar e nei giocatori di culto sul parquet. Per quello diventa significativo vedere che, nel lancio uscito un paio di giorni fa, di fianco ai nomi di Kevin Durant e Rui Hachimura compaia anche quello di Paolo Banchero - primo giocatore di college in attività a essere inserito all’interno di NBA 2K. Prima ancora di essere scelto al Draft, il talento di Duke è già diventato un’icona - spinto anche dall’accordo con la 2K Sports sottoscritto lo scorso settembre, prima ancora di scendere in campo al college ed ennesima dimostrazione di quante aspettative siano riposte su di lui. Attese che Banchero farà di tutto per rispettare, a partire dalle prossime settimane e da un torneo NCAA che spera di vivere da protagonista per ottenere la definitiva consacrazione.