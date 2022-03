Come è ben noto, i Los Angeles Lakers hanno deciso di non muoversi alla deadline del mercato degli scambi, con l’obiettivo dichiarato di avere un ruolo di rilievo in quello dei buyout. Peccato che la loro situazione di classifica non sia risultata attraente praticamente per nessun free agent, accasandosi a Brooklyn (nel caso di Goran Dragic) o Milwaukee (DeAndre’ Bembry e Jevon Carter). La tremenda sconfitta interna subita contro i New Orleans Pelicans, però, ha convinto la dirigenza guidata da Rob Pelinka a fare dei movimenti: la decisione è stata quella di tagliare DeAndre Jordan per fare spazio al playmaker DJ Augustin, in campo per 34 partite con gli Houston Rockets in questa stagione, e di mettere sotto contratto two-way (quindi a metà con la squadra affiliata della G-League) l’ala Wenyen Gabriel, che ha disputato solamente una partita con Brooklyn e sei con gli L.A. Clippers con un passaggio senza mai scendere in campo a New Orleans. Due aggiunte che difficilmente lasceranno il segno sulla stagione compromessa dei gialloviola, ma non è che Jordan stesse facendo molto di più: dopo che Frank Vogel aveva annunciato il maggiore utilizzo di lui e di Dwight Howard complice l’infortunio di Anthony Davis, il lungo ex Clippers è stato disastroso con i Pelicans chiudendo con 2 punti, 3 rimbalzi e una palla persa incredibile (un passaggio lanciato direttamente in ottava fila a metri di distanza dal compagno a cui voleva darla) con -14 di plus-minus in poco più di 9 minuti. Jordan, secondo quanto scritto da ESPN, è obiettivo numero uno dei Philadelphia 76ers per farlo diventare la prima riserva di Joel Embiid.