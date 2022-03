Questa notte Markelle Fultz è tornato in campo per gli Orlando Magic a quasi 14 mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, risalente al 6 gennaio 2021. Un debutto molto atteso in Florida dopo due mesi di allenamenti: per lui ci sono 10 punti e 6 assist in 16 minuti nel successo dei suoi contro gli Indiana Pacers. "Una nottata enorme" ha detto dopo la partita. "Poter scendere in campo e aiutare i ragazzi a vincere vuol dire tutto per me. Ci siamo divertiti stasera, è stato facile"