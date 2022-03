Gli altri avranno pure fretta di capire cosa deciderà Bradley Beal, ma lui nel frattempo prende tempo e dice di avere tanto tempo a disposizione per farsi un’idea e scegliere per il meglio. Anche se l’intenzione è chiara, riconoscendo che lo scenario più interessante per lui è quello di firmare di nuovo con Washington e legarsi così in maniera quasi definitiva con gli Wizards (nonostante le prospettive di vittoria restino minime). “È la scelta giusta”, commenta senza aggiungere altro: ci sono 246 milioni di dollari ad attenderlo e un rinnovo di cinque anni a cui potrebbe ambire qualora decidesse di declinare la sua player option da 36.4 milioni.

Fuori per il resto della stagione dopo essersi sottoposto a un’operazione al polso sinistro, ma felice del fatto che l’assenza dal parquet gli abbia dato modo di osservare la crescita e le prospettive di un roster giovane che ha diversi talenti su cui puntare: “So che sembra assurdo da dire, ma in parte è stata anche una benedizione per me: perché ho potuto guardare la squadra da fuori e vedere la crescita di diversi talenti, oltre al lavoro del coach che è adatto a questo tipo di contesto. Stiamo sviluppando una marcata identità di squadra e non ho fretta di scegliere cosa fare in futuro. In realtà non voglio correre in valore assoluto su ogni cosa”. L’importante è respingere ogni tipo di speculazione riguardo ciò che lo aspetta: “Sono in contatto con tutta la dirigenza, di continuo: sanno bene che questa estate è diversa dalle altre”. Beal poi non vede l’ora di giocare con Kristaps Porzingis: “È l’Unicorno: è letteralmente unico sono tantissimi punti di vista. Non vedo l’ora di vederlo all’opera sul parquet: so che può essere speciale”. Con lui al fianco? Pare proprio di sì, a partire dalla prossima stagione con un contratto nuovo di zecca.