Non sono bastati i 31 punti di KD a Brooklyn per battere in casa Miami, trascinata dai canestri di Bam Adebayo. Poco importa però per gli appassionati di pallacanestro, felici di ritrovare sul parquet un campione come Durant, a partire da LeBron James: "È sempre bellissimo vederlo giocare a pallacanestro"

Dopo sette settimane d’assenza, i Brooklyn Nets, la NBA e gli appassionati di pallacanestro in generale sono stati molto felici di aver ritrovato sul parquet Kevin Durant - chiamato a trascinare la sua franchigia fuori dalle secche nella quale si è ritrovata impantanata nell’ultimo mese. Una missione non riuscita nella sua prima sfida al rientro contro i Miami Heat - primi della classe a Est: nonostante i 31 punti di KD, a vincere sono stati gli ospiti che tuttavia hanno avuto enorme difficoltà a limitare il talento dei Nets (complice anche l’assenza causa infortunio di PJ Tucker). Ciò non toglie però che tanti tifosi hanno potuto riammirare in campo un campione e un realizzatore unico nel suo genere come Durant, a partire anche da colleghi illustri come LeBron James - che su Twitter ha commentato: “È sempre un piacere guardarlo giocare a pallacanestro”. Un complimento in pieno stile LeBron, arrivato commentando la frase di un profilo Twitter dal nome che più esplicito non si può: “73-9 and they LIED” - in riferimento agli Warriors 2016, alla stagione con il maggior numero di vittorie, al ko di Golden State in finale dopo essere andati avanti sul 3-1. Insomma: James resta sempre James e anche i complimenti a un grande rivale come KD non arrivano a caso.