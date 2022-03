La stagione dei Knicks era partita forte, ma lo slancio della squadra di coach Thibodeau si è via via smorzato e ora New York, reduce da sette sconfitte in fila, è fuori dalla zona playoff (12esima a Est). Ecco che allora tornano a girare voci su possibili operazione di mercato per rilanciare la franchigia. Secondo quanto riporta NBC Sport, il vice presidente esecutivo dei Knicks Will Wesley ha un piano per arrivare a Donovan Mitchell. A favorire l'operazione sarebbe anche la presenza come presidente dei Knicks di Leon Rose, ex CAA, la stessa agenzia che rappresenta Mitchell. New York punterebbe anche sul malcontento del giocatore - dagli screzi con Rudy Gobert alla voglia di sbarcare in una piazza più importante - e sul fatto che viene da New York. Una trade resta però complicata. Mitchell sarà free agent solo nel 2025, e sembra difficile possa forzare Utah a cederlo prima, soprattutto con uan destinazione specifica. I Knicks non hanno poi tantissimo da offrire. Potrebbero prepararsi cedendo pedine in cambio di prime scelte future - ipotizza NBC Sports - che sarebbero più appetibili in prospettiva per Utah rispetto a dei veterani. Il piano per arrivare a Mitchell potrebbe infatti avere una durata di anni, anche se fare di tutto per prenderlo - rinunciando a giocatori nel presente e nell'immediato futuro - con il rischio poi di non concludere comunque l'operazione potrebbe essere una mossa arrischiata.