Randle, rissa con Cam Johnson ed espulsione. VIDEO

HIGHLIGHTS NBA

Cam Johnson salva i Suns, Giannis batte DeRozan

Il canestro sulla sirena di Cam Johnson regala ai Suns una vittoria insperata in casa contro i Knicks, dopo essere stati sotto anche di 14 nel secondo tempo. Giannis Antetokounmpo segna 34 punti e i Bucks vincono un altro scontro diretto contro una rivale a Est, salendo al terzo posto in classifica agganciando proprio i Bulls (59 della coppia DeRozan-LaVine). Philadelphia vince la quinta partita in fila, trascinata dai 33 punti di Tyrese Maxey. Vincono gli Hawks di Gallinari, crollo Jazz a New Orleans

DETROIT PISTONS-INDIANA PACERS 111-106 | Seconda vittoria consecutiva e quinta nelle ultime sette per i Pistons, che dopo aver vinto a Toronto superano anche i Pacers dopo un finale punto a punto in cui sono i 25 punti di Saddiq Bey e i 20 con 9 rimbalzi di Cade Cunningham a fare la differenza, insieme ai 18 di Marvin Bagley. Malcolm Brogdon ne segna 26, ma non riesce a impedire il decimo ko nelle ultime 13 per i Pacers, subendo l’ennesima sconfitta "in the clutch" (la 27esima in stagione, nessun altro supera le 20)

PHILADELPHIA 76ERS-CLEVELAND CAVALIERS 125-119 | Forse a beneficiare maggiormente dell’arrivo di James Harden non sarà solamente Joel Embiid, ma sopratutto Tyrese Maxey. È il giovane al secondo anno in NBA l’assoluto protagonista di un match che Cleveland domina per i primi due quarti e mezzo andando avanti anche di 21 punti a Philadelphia, ma venendo fermata nell’ultimo quarto dalle magie del prodotto di Kentucky