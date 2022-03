Guarda i 56 punti e i canestri di LeBron. VIDEO

highlights nba

LeBron da leggenda: i Lakers battono gli Warriors

LeBron James chiude con 56 punti e 10 rimbalzi riportando al successo i Lakers dopo 4 sconfitte in fila: a farne le spese è Golden State che va ko nonostante i 30 punti di Stephen Curry. Miami supera con merito Philadelphia, senza James Harden e inceppata in attacco: gli Heat sono sempre più primi a Est. Tutto facile per Memphis che travolge Orlando e sale al 2° posto a Ovest, Dallas vince in volata contro Sacramento anche senza Luka Doncic, Charlotte rimanda la festa di coach Popovich, Minnesota batte Portland

DALLAS MAVERICKS-SACRAMENTO KINGS 114-113 | Dorian Finney-Smith segna dall’angolo destro la tripla che a 3.3 secondi dalla sirena permette a Dallas di recuperare 19 punti di scarto e battere per la seconda volta nell’ultima settimana Sacramento nonostante l’assenza dell’infortunato Luka Doncic - fermato da un problema all’alluce sinistro (la prima assenza del 7 gennaio a oggi per lui e la 16^ stagionale). I Mavericks vincono così la sesta gara delle ultime sette giocate

A fare le veci di Doncic ci pensa nel migliore dei modi Spencer Dinwiddie - alla prima da titolare con la maglia dei texani: 36 punti (massimo in stagione) con 7 assist e 11/22 al tiro, a cui si aggiungono i 23 di Jalen Brunson e i 17 con cinque triple per Finney-Smith. L’assenza dell’All-Star sloveno non ha impedito però alla NBA di tenere lo stesso la serata in suo onore (la gara si è giocata alle 11 di sera per noi), con gruppi di migliaia di sloveni arrivati a Dallas soltanto per lui