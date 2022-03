LeBron da leggenda: i Lakers battono gli Warriors

6/14

Poche speranze di play-in anche per gli Spurs, che distano tre partite e mezza dal 10° posto a Ovest dei New Orleans Pelicans e che dovrebbero scavalcare anche i Blazers nel mezzo per raggiungerlo. Inutili i 33 punti - nuovo massimo in carriera - di Keldon Johnson, che chiude con 14/24 dal campo, mentre sono 25 i punti con 10 assist e nove rimbalzi per Dejounte Murray; come sempre in zona tripla doppia in questa regular season

VIDEO | GUARDA I 33 PUNTI DI KELDON JOHNSON