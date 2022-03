Pazzesco Jokic: Denver vince all'OT. Perde Memphis

5/16

I Bucks hanno però cambiato marcia paradossalmente quando un Giannis Antetokounmpo sottotono (19 punti e 13 rimbalzi con 8/13 al tiro) è andato a sedersi per problemi di falli, trovando le giocate decisive di Middleton (44 punti con 16/27 dal campo) e di Jrue Holiday (24 con 9 assist e mille giocate perfette in difesa). Bene anche Serge Ibaka in doppia doppia con 14+10 dalla panchina e Jordan Nwora con canestri in momenti cruciali per non far andare mai via i Suns e conquistare la quarta vittoria consecutiva

VIDEO | GUARDA I 44 PUNTI DI KHRIS MIDDLETON