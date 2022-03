LeBron James non è sceso in campo nel match perso dai Lakers contro San Antonio: coach Vogel prima della palla a due ha spiegato che il n°6 gialloviola è stato fermato da un “significativo” dolore al ginocchio sinistro - risultato dello sforzo fuori dalla norma fatto durante la partita vinta contro Golden State grazie ai suoi 56 punti. James aveva già saltato cinque partite a fine gennaio proprio a causa di problemi al ginocchio, ma da inizio febbraio era sempre stato presente sul parquet senza lamentare ulteriori dolori: “Con tutto il peso che si sta caricando addosso anche quest’anno, sappiamo che è sempre una possibilità quella di tenerlo in panchina a riposare per riprendere fiato. Per questo continuiamo a inserirlo nella lista dei giocatori in dubbio prima della palla a due, per capire se riuscirà a sopportare gli acciacchi: questa volta invece è meglio tenerli a riposo”.

vedi anche

LeBron fa impazzire il mondo NBA: le reazioni

Ben 39 minuti sul parquet a quel ritmo a 37 anni non sono facili da sostenere per LeBron, rimasto in aereo per due ore in più del previsto a causa di un problema tecnico e di un successivo cambio di velivolo che non lo ha aiutato nel recupero. La speranza dei Lakers, sprofondati sempre più in classifica a Ovest, è quella di rivederlo in campo contro Houston: “Il ginocchio non dovrebbe dare ulteriori problemi: tra un paio di giorni potrebbe essere in campo in Texas”. Tornare subito a vincere infatti è necessario per una squadra che non riesce a mettere in fila due successi ormai da due mesi, che contro gli Spurs è stata costretta a schierare il 32° quintetto di partenza differente e che rischia sempre più di essere risucchiata fuori dalla zona play-in a un mese dal termine della regular season.