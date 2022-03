Era una delle partite più attese dell’anno, ma James Harden l’ha indiscutibilmente steccata. Il primo incontro contro i suoi ex compagni di squadra è stato disastroso per il Barba, che ha subito la prima sconfitta con la nuova maglia dei Philadelphia 76ers con una prestazione decisamente sottotono: 3/17 dal campo per appena 11 punti, con 6 rimbalzi e 5 assist e solo due tiri liberi tentati, senza neanche un canestro da due punti su 10 tentativi in 29 minuti di gioco, durante i quali i Sixers sono stati battuti di ben 30 punti (peggior plus-minus di squadra insieme a Joel Embiid). "Ho sbagliato dei tiri, non ci sono scuse. Devo essere migliore" è stata la parziale giustificazione data da Harden, che a fine gara è stato visto con una fasciatura al polpaccio sinistro mentre un fisioterapista lo massaggiava in panchina. "Da quando sono arrivato qui è andato tutto bene e abbiamo vinto, ma è pur sempre la nostra sesta partita assieme. Ci sono ancora delle cose che devo capire. Ma questa sconfitta ci farà bene: ci darà l’opportunità di fare i conti con la realtà, riguardare i filmati e continuare a migliorare". E dire che la serata era comunque cominciata bene, segnando una tripla in step back in faccia a Kyrie Irving per salire a quota 2.561 canestri da tre in carriera, prendendosi il terzo posto superando Reggie Miller (presente a bordo campo come telecronista con una maglia celebrativa per il Barba). Tutto però andato perso in una serata storta per Harden e compagni, con i fischi inizialmente rivolti a Ben Simmons che si sono tramutati in fischi per la squadra, finita anche a -36 nel corso del match.