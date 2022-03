Saranno state le recenti vittorie in fila dei suoi Timberwolves (6 consecutive, interrotte dalla sconfitta della notte contro Orlando) o magari le difficoltà di una stagione fin qui da dimenticare di Russell Westbrook. Sta di fatto che Patrick Beverley - ospite dell'ormai celebre podcast di J.J. Redick "The Old Man and the Three" - è tornato su una polemica che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera, quella contro l'ex giocatore di UCLA. A cui Beverley rimprovere una dichiarazione del 2019, quando Westbrook aveva pubblicamente messo in dubbio le doti di difensore dell'attuale guardia di Minnesota. "Vi inganna tutti facendovi credere che difende sul serio - aveva scritto su Twitter - mentre invece non marca nessuno e non fa altro che correre in giro per il campo non combinando nulla". "Quelle parole hanno danneggiato la mia carriera - ha dichiarato Beverley a Redick - perché da allora allenatori, giocatori e tifosi mi guardano in modo diverso, convinti davvero che io alla fine non difenda, e che non faccia altro che correre avanti e indietro". Le parole a Redick arrivano appena dopo un tweet dello stesso Beverley che era tornato sull'argomento, commentando divertito le difficoltà stagionali del suo "rivale", oggi ai Lakers: "Mi ricordo quando qualcuno aveva detto che non facevo altro che correre per il campo facendo finta di difendere. Beh, quel ragazzo quest'anno è 'The Real Magician'" (giocando sia sul significato di "mago", che inganna il pubblico con i propri trucchi, e sul nome di "Magic", la leggenda dei Lakers).