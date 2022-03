Il gesto del centro dei Phoenix Suns non è passato inosservato: come annunciato in un video pubblicato dalla sua fondazione benefica, Biyombo ha deciso di donare il suo intero salario della stagione 201-22 per costruire un ospedale in Congo in onore di suo padre; non il primo atto di solidarietà da parte di un giocatore da sempre vicino a questo genere di tematiche

Diecimila mascherine, centinaia di posti letto e soprattutto un intero ospedale che verrà costruito in Congo in onore di suo padre: questo l’ennesimo gesto di solidarietà fatto da Bismack Biyombo, che ha donato attraverso la sua fondazione benefica tutto il ricavato della stagione con i Phoenix Suns per costruire una struttura accogliente nella sua nazione d’origine - posto che il centro dei Suns non ha mai dimentico e nel quale torna spesso e volentieri, veicolando iniziative che provano a migliorare le condizioni di vita dei suoi concittadini. Un gesto nobile in memoria di suo padre Francois - scomparso lo scorso agosto a causa delle complicazioni del contagio da COVID-19: anche per questo la stagione di Bismack è iniziata con qualche settimana di ritardo, scosso da una perdita che lo ha lasciato solo a sorpresa: “Mio padre era tutto per me: nel corso della mia carriera intera ho sempre ricevuto un messaggio da parte sua prima del match: anche alle 3 di notte in Congo, lui era con me. Pronto a darmi manforte anche a distanza”. Per quello il suo contratto da un anno con Phoenix da circa 1.4 milioni di dollari non poteva ricevere collocazione migliore: un ospedale dal nome e dal significato particolare.