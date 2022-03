Nowitzki vince il premio All-Time European Moment

Si è conclusa la votazione con cui gli appassionati NBA hanno decretato online il vincitore del premio “All-Time European Moment”: la vittoria del titolo NBA da parte di Dirk Nowitzki - inserito non a caso tra le 75 leggende dalle lega a inizio stagione - nel 2011 quando, in svantaggio per 2-1 nella serie, riuscì a ribaltare il risultato delle Finals e vincere l’anello contro i Miami Heat di LeBron James

“ È stato il momento più soddisfacente della mia vita: dopo oltre dieci anni in NBA, raggiungere il titolo è stato un modo per sentire tutta la pressione sulle mia spalle defluire via per sempre”: racconta così le Finals 2011 Dirk Nowitzki in un breve video pubblicato dalla NBA, vincitore del premio “All-Time European Moment” - la votazione con cui gli appassionati NBA online hanno indicato quello che secondo loro è stato il momento più emozionante della storia della lega vissuto da un giocatore europeo. Questo il podio al termine della selezione:

La votazione ha tenuto conto sia del parere dei tifosi espresso via social, oltre a quello di una giuria composta da giornalisti europei, influenze e celebrità legate al mondo della pallacanestro. NBA 75 Euro Vote rende omaggio ai giocatori europei, di ieri e oggi, che hanno ispirato generazioni di appassionati di basket in tutto il continente ed è un modo per celebrare la sua sempre più diffusa presenza in Europa. L'ultima categoria di votazione sarà la All-Time NBA European First & Second Teams e si svolgerà dal 28 marzo. Nelle prime due categorie a votazione aperta, i Chicago Bulls 1995-98 sono stati nominati All-Time NBA Dynasty, mentre la divisa dei Toronto Raptors della stagione 1998- 1999 è stata consacrata la All-Time NBA Jersey. Per tutte le categorie NBA 75 Euro Vote, il voto dei fan incide per il 50% sul risultato finale mentre la giuria costituisce il restante 50%.