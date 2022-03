Tom Brady torna a giocare: la reazione di LeBron

LeBron James non poteva essere più felice - così come decine di milioni di appassionati di NFL - nel leggere il messaggio postato nelle scorse ore da Tom Brady; apparso nel weekend all’Old Trafford per seguire il Manchester United e certamente ispirato anche dalla tripletta realizzata dall’eterno Cristiano Ronaldo contro il Tottenham. Brady, sceso in campo a fine partita, era stato interrogato da CR7 che gli aveva chiesto: “Ma quindi tu hai smesso?”, ricevendo in risposta una smorfia che a questo punto pare evidente raccontasse già i dubbi del campione NFL. Alla fine quindi, anche nella prossima stagione, i Tampa Bay Buccaneers potranno contare su di lui, per la gioia di LeBron che ha postato una storia su Instagram per festeggiare la notizia: “Il ritiro può aspettare”, con una chiara allusione anche a quella che è la sua situazione in NBA - giunto alla 19^ stagione da giocatore professionista di pallacanestro, ben tre in meno di Brady che ha scelto di ritornare per la 23^ volta. Non è semplice dire basta e smettere di fare ciò che più si ama al mondo: è questo l’insegnamento che più di ogni altro dovrà trarre da questa situazione anche LeBron.