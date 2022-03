Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Jamal Murray è stato assegnato all’affiliata della G-League dei Denver Nuggets per potersi allenare mentre il resto dei suoi compagni è impegnato in trasferta a Est. Si tratta comunque di un passo in avanti per il suo ritorno in campo, al momento ancora in dubbio

I Denver Nuggets si stanno battendo fin dall’inizio della stagione, aggrappandosi alle prestazioni da MVP di Nikola Jokic per rimanere a galla nella Western Conference pur dovendo fare a meno del loro secondo e terzo miglior giocatore in Jamal Murray e Michael Porter Jr.. C’è però uno sviluppo positivo per quanto riguarda la guardia canadese: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, Murray è stato assegnato all’affiliata della G-League dei Nuggets, permettendogli così di allenarsi e di giocare partitelle mentre il resto della squadra è impegnato in una breve trasferta a est. Una mossa standard in questi casi, ma che rappresenta comunque uno sviluppo positivo del suo processo di recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore dell’aprile dello scorso anno. Non è ancora chiaro se e quando però possa tornare in campo: dopo alcune voci positive in questa direzione, le ultime notizie parlano di possibilità al 50-50 per rivederlo sul parquet in questa stagione, che sia in regular season o ai playoff. D’altronde è passato meno di un anno dal suo infortunio e il rischio di una ricaduta non può essere corso alla leggera: di certo un suo ritorno darebbe una spinta ulteriore a una squadra che sta facendo di necessità virtù, ma che avrebbe certamente bisogno del supporto di un realizzatore del suo calibro.