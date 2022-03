Buone notizie per i Cleveland Cavaliers: Jarrett Allen ha deciso di non operarsi al dito medio della mano sinistra infortunata lo scorso 6 marzo e conta di essere in campo prima dell’inizio dei playoff. C’è ottimismo per averlo in campo anche prima dell’ultima gara di regular season, cercando di difendere il sesto posto per non finire nel torneo play-in

I Cleveland Cavaliers sono una delle storie più sorprendenti della stagione, ma sono arrivati un po’ arrancando al finale di regular season. Colpiti da numerosi infortuni nel corso dell’anno, la squadra di coach Bickerstaff ha perso 8 delle ultime 12 partite ed è scivolata fino al sesto posto nella Eastern Conference, che ora dovrà difendere fino al termine della regular season per evitare di dover affrontare i Brooklyn Nets in partita secca per accedere al tabellone dei playoff. Un’impresa che per qualche tempo dovranno compiere senza il loro centro All-Star Jarrett Allen, per il quale però ci sono buone notizie: secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, Allen ha deciso di non operarsi al dito medio della mano sinistra fratturato lo scorso 6 marzo contro i Toronto Raptors, e c’è ottimismo per un ritorno prima che la regular season sia conclusa — con l’obiettivo di averlo a disposizione per i playoff. Il 23enne è anche alle prese con una contusione al quadricipite procuratosi proprio nell’azione nella quale si è anche fatto male al dito, ma dovrebbe stringere i denti e partecipare alla cavalcata playoff dei suoi. "È l’àncora della nostra difesa, è troppo importante per noi" ha ammesso Kevin Love, chiamato ad alzare il suo rendimento in uscita dalla panchina insieme a quello di Evan Mobley, che nell’ultima gara contro i Clippers ha realizzato il suo nuovo massimo in carriera da 30 punti. Serviranno tutti i contributi possibili per difendere la partita di vantaggio che hanno attualmente sui Raptors, impegnati in un tour a Ovest fino ad ora vincente.