Gli Orlando Magic hanno annunciato che Jonathan Isaac non tornerà in campo nel finale di stagione: il suo nuovo obiettivo è essere pronto per l’inizio della prossima regular season, a 26 mesi dalla sua ultima partita in campo. “Jonathan ha lavorato duramente e non vede l’ora di tornare, ma non abbiamo più tempo per aumentare il carico e rimetterlo in campo” ha detto il GM della squadra

Se pensate che gli ultimi due anni siano andati male, pensate per un attimo a Jonathan Isaac . L’ala degli Orlando Magic ha cominciato il suo calvario esattamente l’1 gennaio del 2020, quando si è procurato una brutta distorsione al ginocchio sinistro con una contusione ossea. Isaac è tornato in campo solamente ad agosto quando è ricominciata la stagione NBA nella bolla di Disney World, ma dopo appena due partite si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore nello stesso ginocchio sinistro , l’incidente che di fatto ha messo in pausa la sua carriera. Isaac infatti non è tornato in campo nella passata stagione e non lo farà neanche in questa, mettendo come prossimo obiettivo l’inizio della regular season 2022-23 — quando saranno passati ben 26 mesi dalla sua ultima apparizione in campo e avrà saltato 196 delle ultime 198 partite giocate dai Magic , di cui le ultime 165 consecutive.

"Per prima cosa, prenderci cura dei nostri giocatori sarà sempre la priorità" ha detto Jeff Weltman, GM della franchigia. "Dobbiamo ricordarci che Jonathan ha saltato essenzialmente due anni. E anche se il suo processo di riabilitazione continua giorno dopo giorno, abbiamo raggiunto un punto in cui sarebbe più prudente dire che non giocherà in questa stagione". Isaac conclude così senza partite il primo dei quattro anni di contratto a 70 milioni di dollari complessivi firmato nel dicembre del 2020, quando era già infortunato. "Capisco che possa essere frustrante per i nostri tifosi, ma Jonathan ha lavorato estremamente duro e non vede l’ora di tornare in campo" ha continuato Weltman. "Ma dobbiamo continuare a gestire la sua riabilitazione tenendo in mente il grande schema delle cose. Francamente, non abbiamo più tempo per aumentare i suoi carichi in modo da metterlo in campo quest’anno".