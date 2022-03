Se oggi si guarda l'account Twitter di Joel Embiid, si legge: Joel "Troel" Embiid. "Troel" è un neologismo creato dallo stesso centro di Philadelphia che mischia il verbo "troll" (il nostro "trollare", prendere in giro) e il suo nome di battesimo. Ma a lungo in passato, il nickname auto-assegnatosi dal n°21 dei Sixers è stato diverso: Joel "The Process" Embiid. Oggi ha voluto spiegare perché, e lo ha fatto ai microfoni del podcast di Draymond Green: "Prima che io iniziassi a giocare [fermato da tanti infortuni, ndr], a Philadelphia hanno vissuto stagioni con tantissime sconfitte. Il famoso 'The Process', creato dall'allora general manager Sam Hinkie, alla NBA non piaceva, perché pensavano volesse perdere apposta il maggior numero di partite per ricostruire dal Draft con scelte alte. Per loro era un tanking neppure troppo mascherato, non lo amavano e allora hanno voluto far fuori Hinkie. In passato ho sempre detto che non sapevo i motivi del suo allontamento, ma sapete che mi piace dire la verità e allora adesso lo dico: per me è stata la NBA. E la cosa non mi va a genio".