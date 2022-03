Per trovare delle note positive nella stagione dei Los Angeles Lakers bisogna impegnarsi molto, visto il record fortemente negativo e i tanti problemi di infortuni che hanno contrassegnato la loro stagione. Una delle poche è però rappresentata da Malik Monk, che da quando è stato inserito in quintetto viaggia a 15 punti di media con buone percentuali al tiro da fuori e ha rappresentato una fonte di attacco per la squadra di coach Frank Vogel, trovando il suo posto in NBA dopo anni tormentati a Charlotte. Un rendimento che però potrebbe portarlo a guadagnare ben più dell’attuale minimo salariale da 1.7 milioni firmato la scorsa estate con i gialloviola, ma c’è uno spiraglio per una sua permanenza. "Noi siamo persone molto leali" ha detto il fratello Marcus, che ne cura gli interessi insieme all’agente Jeff Schwartz. "Non ci dimentichiamo che i Lakers ci hanno chiamato incessantemente quando è cominciata la free agency, e non sono stati in tanti a farlo". Secondo quanto scritto da ESPN, solamente Knicks e Mavericks hanno alzato il telefono per convincerlo a unirsi a loro, e lui intende ripagare la fiducia data con una corsia preferenziale per i gialloviola in vista della prossima estate. Preferenziale, però, non significa esclusiva.