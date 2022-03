Karl-Anthony Towns è in un momento scintillante della sua carriera , riuscendo ad abbinare prestazioni individuali come i 60 punti rifilati la scorsa settimana ai San Antonio Spurs a un record di squadra convincente, riuscendo ad agguantare il sesto posto nella Western Conference che vorrebbe dire qualificazione diretta ai playoff. E al centro dei Minnesota Timberwolves sta il rendimento di Towns che quest’anno viaggia a quasi 25 punti di media con 10 rimbalzi e 3.7 assist, tirando con il 41.2% da tre punti : numeri individuali leggermente inferiori rispetto a quelli degli anni passati, ma calati in un contesto finalmente vincente dopo anni di vacche magre tolta la parentesi con Tom Thibodeau in panchina e Jimmy Butler in campo.

La carriera di Towns in NBA è cominciata però sotto l’ala protettrice di Kevin Garnett, con cui ha condiviso lo spogliatoio nella sua prima stagione nella lega, l’ultima in campo della leggenda dei T’Wolves. E proprio KG ha avuto parole di elogio per il suo protetto, mettendolo anche al di sopra di due candidati MVP come Joel Embiid e Nikola Jokic sotto un aspetto del gioco: "Tra tutti loro, secondo me KAT è il miglior realizzatore, quello con più skills" ha detto Garnett nel suo podcast parlando dei migliori lunghi in NBA, certificando così la sua preferenza per il domenicano, pur mostrando ammirazione per gli altri due ("Jokic è quello che coinvolge di più i compagni, sembra Bill Walton. E mi piace Embiid, che credo vincerà l’MVP"). D’altronde era dai tempi di Shaquille O’Neal che un centro non realizzava 60 punti in una partita e non era mai accaduto che un centro vincesse la gara del tiro da tre punti all’All-Star Game: in quanto a versatilità offensiva, Towns non ha davvero niente da invidiare a nessuno — e ora anche il record di squadra è dalla sua parte.