La settimana scorsa era stato indicato come potenziale sostituto di coach Gregg Popovich ed è lo stesso Marc Stein - ex giornalista del New York Times e una delle fonti più affidabili quando si parla di mercato NBA - a spiegare che in realtà sulle tracce di coach Quin Snyder ci siano anche i Lakers, i quali molto probabilmente saluteranno a fine stagione Frank Vogel; vincente nella bolla di Orlando nell’estate 2020, ma disastroso in questi ultimi mesi alla guida di una squadra che ha continuato a incespicare in un percorso fatto quasi esclusivamente di ostacoli. Snyder è stato in passato anche assistente di Mike Brown per una stagione ai Lakers e in questi ultimi anni ai Jazz ha dimostrato di avere la capacità giusta per mettere in piedi quella che a tutti gli effetti in NBA viene indicata come una “dinastia”, una cultura della vittoria che farebbe bene implementare anche in casa gialloviola. Staremo a vedere in che direzione andranno le cose nelle prossime settimane.