Hanno il terzo miglior record a Est (a mezza gara di distanza dai Bucks, secondi) e forse il principale candidato al premio di MVP stagionale, Joel Embiid. I Philadelphia 76ers fanno paura, ma evidentemente non a tutti. Tra quelli per nulla impressionati dalla squadra di coach Rivers va annoverato Gilbert Arenas, l'ex superstar degli Wizards mai avaro nei propri commenti (anche non richiesti). "Titolo? Ma quale titolo! Non vanno oltre neppure il primo turno di playoff, a meno che non incontrino Toronto o Cleveland. Pensate possano battere Boston in una serie a sette partite? Avete visto come sta giocando Boston? Pensate possano battere Chicago, o Miami, o Milwaukee o Brooklyn?". Le risposte a tutte queste domande retoriche - posto durante una puntata del suo podcast "No chill" - sono evidentemente no, no, no e ancora no.