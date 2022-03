Shaquille O’Neal non è solito riservare grandi elogi ai giocatori in attività, specie quelli che pur avendo raggiunto il rango di All-Star non hanno mai vinto il titolo NBA. E diventa particolarmente sensibile quando viene coinvolto in prima persona (Dwight Howard ne sa qualcosa), specie se poi viene nominato anche Kobe Bryant. Il grande inizio della combinazione tra James Harden e Joel Embiid ai Philadelphia 76ers — imbattuti nelle prime cinque partite prima del tracollo di questa notte contro Brooklyn — ha fatto nascere paragoni ingombranti con altre grandi coppie "guardia-lungo" della storia NBA, tra cui proprio Shaq e Kobe. Ma il diretto interessato non ne ha voluto sapere: "Passare loro la torcia come coppia di riferimento in NBA? No. Proprio per niente" ha detto O’Neal nel suo podcast in compagnia di Anthony Adams. "Noi abbiamo vinto tre titoli su quattro finali. No. No. Diavolo, no. Non dopo un anno. Io e Kobe abbiamo avuto otto anni in cui abbiamo fatto danni insieme. Perciò loro non ci vanno neanche vicini. Smettetela subito. Ascoltatemi bene: DIAVOLO NO E F…. NO!". Una dichiarazione senza mezzi termini da parte di Shaq, che è sempre molto attento a difendere il proprio posto (e quello di Bryant) nella storia della NBA.