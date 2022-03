Trae Young show al MSG, Warriors e Bulls ancora ko

4/12

Prima doppia doppia stagionale per Danilo Gallinari, che contro la sua prima squadra in NBA chiude con 10 punti e 10 rimbalzi partendo in quintetto per coach McMillan. L’azzurro non è preciso al tiro (1/6 dalla lunga distanza per 4/11 complessivo) ma distribuisce 3 assist per i compagni nei 30 minuti in cui rimane in campo, uno dei cinque giocatori in doppia cifra insieme a Hunter (10) e Kevin Huerter (14) per sostenere lo sforzo di Young e Bogdanovic