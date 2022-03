"Dirk Nowitzki è il miglior lungo tiratore di tutti i tempi. Rispetto KAT, ma da parte sua dire che sia lui... dai...". Non usa come sempre mezze parole Kevin Durant per schierarsi su una questione diventata di attualità nella NBA negli ultimi mesi. Tutto è iniziato con le dichiarazioni di Karl-Anthony Towns, che si è autodefinito "il miglior lungo tiratore della storia". "Sono il più grande lungo tiratore di tutti i tempi - aveva detto la stella dei Wolves a fine dicembre - questo è un fatto: basta vedere le statistiche". Un'affermazione colta con un po' di ironia nella lega, ma che aveva trovato seguito con la sua vittoria nella gara del tiro da tre all'All-Star Game di Cleveland (e corroborata anche da un ottimo 40.7% dall'arco in stagione). Non bastano però questi elementi secondo Durant per sposare la tesi di Towns: il re è e resta il tedesco ex Dallas, campione NBA da MVP delle Finals nel 2011. Alla domanda se no sia lui il migliore KD ha risposto di non sentirsi affatto un lungo, a dispetto dei centimetri, e di essere quindi fuori da questa speciale classifica.