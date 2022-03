Il talento dei Nets, che ha deciso di non vaccinarsi restando lontano dal parquet del Barclays Center per 35 gare, riceverà nelle prossime ore dal sindaco di New York che ha deciso di allentare le restrizioni nei confronti degli atleti professionisti: una scelta che verrà comunicata nelle prossime ore e che permetterà a Irving di scendere in campo già da domenica sera contro Charlotte

Dopo un estenuante tira e molla durato settimane, il sindaco di New York Eric Adams ha deciso di togliere l’obbligo vaccinale per i giocatori professionisti nella sua città a partire da giovedì prossimo, permettendo così a Kyrie Irving - che ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione - di tornare a giocare anche le partite casalinghe dei Nets, potendo dunque scendere in campo al Barclay Center a partire da domenica contro Charlotte. Un provvedimento che riguarda anche i giocatori non vaccinati degli Yankees e dei Mets (che da aprile torneranno in campo). A comunicarlo è ESPN: dopo che Adams aveva chiesto di pazientare un altro po’ in base all’evoluzione del contagio, sembra finalmente essere giunta a conclusione una situazione paradossale che ha tenuto fuori Irving per ben 35 partite casalinghe. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore, mentre i Nets iniziano a lavorare immaginando una nuova rotazione anche per le sfide del Barclays Center: con Irving la musica per Brooklyn potrebbe finalmente cambiare, al termine di una regular season così piena di alti e bassi.