I Suns sono reduci da cinque sconfitte consecutive, ma in vista della sfida con i Lakers di questa notte arriva almeno una buona notizia per Phoenix. Kevin Durant e Bradley Beal, superati i problemi fisici che li hanno tenuti fuori nelle ultime partite, sono pronti al rientro. Appuntamento per la diretta di Suns-Lakers alle 4.00 su Sky Sport Uno e poi nella giornata di domani mercoledì 27 novembre in replica su Sky Sport NBA con il commento in italiano di Alessandro Mamoli e Davide Pessina

In NBA il destino di una squadra può cambiare nel giro di pochi istanti, chiedere ai Suns per conferme. Poco più di due settimane fa, dopo la vittoria 114-113 sul campo dei Dallas dell’8 novembre, Phoenix aveva un record di 8 vittorie e una sola sconfitta e si dava battaglia con Oklahoma City e Golden State per la vetta della classifica della Western Conference. Il colpo in trasferta contro i Mavs, però, portava con sé la brutta notizia dell’infortunio al polpaccio sinistro di Kevin Durant, ripetizione del problema che in estate aveva messo a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Quattro giorni dopo, in un’altra vittoria in trasferta, questa volta contro i Jazz, si fermava anche Bradley Beal, pure lui per un risentimento muscolare al polpaccio. Da lì in poi, con il solo Devin Booker a sorreggere l’attacco di squadra, i Suns hanno inanellato solo sconfitte.